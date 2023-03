$!La realidad mágica de Alfonso Rosas, muralista y tatuador en Saltillo

¿Cómo te defines a ti mismo? “Siempre me ha costado definirme a mí mismo con algún adjetivo, ajustarme a algún rubro o ser absoluto en una definición. Y esto es porque lo que yo creía que era hace 10 años, ya no lo soy. Una de las grandes constantes del universo es que todo cambia.

Es curioso porque usualmente los tatuadores están llenos de tatuajes y yo solo tengo dos. Uno es el nombre de mi hijo cuando él lo escribió por primera vez y ese yo me lo tatué personalmente. Otro es un logotipo que use hace tiempo. Vivía en Phoenix, Arizona y fue el motivo para conocer por primera vez como se realizaba el procedimiento de un tatuaje. Por supuesto que la gente me pregunta por qué no tengo más.

Uno pensaría que la inspiración es ese momento sublime, transcendental, espiritual que jamás habías vivido en esta y todas tus vidas. No dudo que si los existan, incluso yo he experimentado momentos de ese tipo; sin embargo, cuando tu trabajo es crear una obra, una ilustración o un tatuaje; donde hay tiempos de entrega, la inspiración la generas. Como todo músculo, se trabaja. ‘Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando’, decía Picasso”.

Algo que me parece muy curioso y he llegado a confirmar, es que los humanos somos como antenas capaces de recibir ideas. Si estás sintonizado eres capaz de captar la señal. Y así sucede. Muchas veces, en la misma semana, llegan personas totalmente desconocidas, con exactamente la misma idea; así, por oleadas, llegan los mismos leones, las mismas frases, los colibrís”.

Cuando tenía 13 años se me ocurrió que quería pintar mi cuarto con murales, techo y cuatro paredes y nunca me dieron una negativa”.

¿Qué destacas de tu crianza que te llevó a ser quien eres hoy? “Definitivamente creo que la libertad que siempre he tenido ha sido fundamental para que en este momento me esté dedicando al arte. La sensibilidad y apoyo que tuve de mis padres me permitieron creer que podía vivir pintando y dibujando. Es por eso que valoro por encima de muchas cosas la libertad.

¿Qué te gusta de cuando tatúas o trabajas un proyecto artístico para alguien? “Primeramente, agradezco muchísimo que me escojan para realizar este tipo de trabajo. Está implícita la confianza que están depositando en mí para crear lo que están buscando. Me gusta cuando se me da la libertad total para crear una idea, para interpretar lo que buscan a través de mi visión. Ahí es cuando las ideas fluyen de una manera más natural y se logra el resultado.

¿De dónde proviene la sensibilidad para formar esa conexión con tus clientes? “Cuando alguien decide tatuarse, es muy común que se busque una cotización por medio de las redes sociales del estudio. Lo comprendo, estamos en 2023 y quieres que todo sea rápido y lo quieres saber ya. Yo no suelo dar cotizaciones por las redes sociales. Porque estoy pensando en lo personal que es este trabajo. Para mí es necesario conocer a las personas, platicar acerca de sus ideas, el por qué, el dónde, los colores, los estilos de ilustración.

Es importante escuchar, poner atención y generar una conexión con la persona para poder crear una idea que cumpla con lo esperado. En ROHO la atención es muy personalizada, ya que siempre he sido yo quien te atienda, te diseñe y te tatúe”.

¿Alguna vez has rechazado hacer un tatuaje? “Trato de no hacerlo, en verdad me gusta poder darle gusto a los clientes y apoyarlos con sus ideas. Existen ciertas áreas que no me gusta tatuar por la naturaleza misma de la piel, que no conserva el pigmento y el cuerpo la desecha. Hablo de lugares como las palmas de las manos, dedos o talones.

Por otro lado, volviendo a la frecuencia de las cosas. Considero que las imágenes tienen su propia frecuencia, emiten o evocan algo positivo o negativo según su contenido. Yo en lo particular no disfruto tatuar imágenes con carga negativa, por ejemplo, demonios, santas muertes. No es el tipo de arte con el que me siento identificado”.