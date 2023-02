“La pandemia dejó secuelas, no solo físicas, sino también emocionales, y creemos que es algo que debemos atender. Cada día vamos descubriendo diferentes consecuencias que dejó en nuestro cuerpo y así también vemos actitudes, situaciones, que están pasando en nuestra sociedad, consecuencia de este encierro y de estos años de incertidumbre”, comentó la Secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil, antes de la revelación de la imagen.

Con el eje temático “ Salud Mental: Arte, literatura y los laberintos de la mente ” la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 buscará detonar conversaciones, reflexiones y discusiones en torno a este tópico vital, pero que no siempre tiene la relevancia necesaria.

“¿Cómo hablar de un tema del que nadie quiere saber mucho, ni quiere mirar? ¿Cómo hacerlo atractivo, sin que pierda la seriedad que el tema requiere? Un poco la respuesta que fui encontrando, a la hora de hacerme estas preguntas, y que me pareció idónea, por tratarse de esta feria, estaba en las letras. Pensé en la poesía y cómo nos ayuda a lidiar con emociones desbordadas, injusticias sociales, amores y desamores, pérdidas y un sinfín de temas difíciles y pensé que nos podía ayudar a abordar un tema como la salud mental y fue así que la imagen que hice de alguna manera intentó ser una especie de poesía visual”, explicó el autor.

“Es interesante cuando las disciplinas se mezclan. No sé en particular qué, pero el hecho de que esas disciplinas se mezclen para mí es una cosa muy interesante. De hecho ahora estoy trabajando con una disciplina con la que nunca pensé trabajar, que es la danza contemporánea [...] Es un diálogo entre la imagen y la danza y estamos encontramos nuevos caminos y nuevos lugares donde explorar. Para mí es donde estoy encontrando lo interesante. Funciona, se disparan otras problemáticas, otras condiciones que para mi trabajo me parece que son muy importantes”, compartió.

La FILC 2023 se llevará a cabo del 28 de abril al 7 de mayo en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, con Durango como estado invitado y la Universidad Autónoma de Nuevo León como institución invitada.