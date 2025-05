$!Naief Yehya: La IA es una máquina de plagio que llegó para quedarse

A pesar de eso, Yehya está consciente de que estas son tecnologías que llegaron para quedarse, por lo que recomienda cautela en su utilización y que aún falta ver si qué cosas positivas y negativas nos dejarán, así como otros avances lo hicieron en el pasado.

“Por el lado humano yo sí siento que vamos a ser otros seres, vamos a cambiar. Así como una persona de 1986 no tiene nada que ver conmigo, que ya no puedo llegar a la esquina sin ver Google Maps y no puedo relacionarme con el entorno si no checo la temperatura en mi teléfono o si no mando un texto, o la certeza de que encontraré a mis seres queridos simplemente con mandar un Whatsapp”, expresó.

Asimismo, augura que eventualmente nos relacionaremos con la IA como si fueran seres concientes —y define conciencia como “un estado de percepción de ti mismo, de entender tu lugar en la tierra”—.