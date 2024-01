Libros escritos por mujeres que destacarán en este 2024

“Un legado”, la biografía de Rosa Regás, la infancia y juventud de Margarite Duras , Almudena Grande s ilustrada, episodios inéditos de la poeta Gabriela Mistral, la vida de Milena Jesenska, una mujer compleja y fascinante que fue mucho más que la amiga de Kafka; Sofia Oksanen, quien relata “La guerra de Putin contra las mujeres”, “Lo que dice o nada”, de Annie Ernaux, o la recuperación de la figura de Mileva Einstein, una de las primeras mujeres europeas en estudiar física, y quien no sólo fue esposa y madre de los hijos de Albert Einstein, son algunos de los libros más sugerentes que serán protagonistas este 2024.

“Me llamo cuerpo que no está“, Cristina Rivera Garza (Lumen). - El libro reúne la poesía completa de Rivera Garza, una de las escritoras más relevantes de la literatura mexicana contemporánea y autora de “El invencible verano de Liliana”, una estremecedora novela alrededor del feminicidio de su hermana y que ponía de relieve la impunidad que existe en México con la violencia hacia las mujeres.

Annie Ernaux, una escritora adelantada a su época, desafía al lector narrando los acontecimientos que la marcaron profundamente 🤩 A pesar de ser sumamente personales, sus textos narran experiencias y espacios comunes, que no todas nos atrevemos a compartir 💪💜 pic.twitter.com/8wujgK5ig7

“Lo que dicen o nada”, de la premio Nobel Annie Ernaux (Cabaret Voltaire).- Llegará en mayo y narra el verano de una adolescente de 15 años. Un periodo de transición y confusión. Demasiado madura para ser una niña y demasiado perdida como para sentirse adulta. Este libro completa la experiencia vital de la autora, que comienza en la niñez de “Los armarios vacíos” y concluye con el matrimonio y la maternidad de “La mujer helada”.

La llamada, de Leila Guerriero (Anagrama).- Literatura y periodismo se dan la mano en “La Llamada”, donde relata la vida compleja de la argentina Silvia Labayru, a quien Guerriero comenzó a entrevistar en 2021, mientras esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia cometidos contra mujeres secuestradas durante la dictadura, en el que Labayru era denunciante. El resultado es un retrato con muchas aristas trazadas por una de las mejores periodistas y que aúna amor, sexo, violencia, política, infidelidad, familia.

“Mileva Einstein, teoría de la tristeza”, de Slavenka Drakulić (Galaxia Gutenberg).- Mileva Einstein no sólo fue el primer amor, la esposa y la madre de los hijos de Albert Einstein, sino también una de las primeras mujeres europeas en estudiar física. Como científica colaboró en los descubrimientos de su marido principalmente en el campo de las matemáticas, donde sus conocimientos superaban a los de él. Con esta novela basada en hechos reales, Slavenka Drakulić traza el sobrecogedor retrato de una mujer que luchó contra sus carencias físicas, que nunca se rindió, pero que no pudo tener una carrera brillante como matemática, aunque sin duda era un talento excepcional. El libro sobre Mileva Einstein es una novela de dolor, de cómo afrontar las desgracias de la vida, cómo vivir y sobrevivir, cómo ser mujer y no perder la cordura.