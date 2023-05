‘Los límites estimulan al autor’: Los cuentos de Atenea Cruz llegarán a Coahuila en la FILC

“Estaba tratando de conjuntar un libro que girara sobre cierto eje temático”, explicó sobre la antología, “algunos de mis presentadores me han hecho notar que algunos de los temas que me interesan más es el de las relaciones humanas, no limitado a las relaciones amorosas, como las relaciones familiares, las relaciones de poder, de trabajo, de pareja, amistades”.

Cruz señaló que además de este eje identificado por sus lectores sus personajes también se ven enfrentados a situaciones límite “como pueden”, con las herramientas físicas, psicológicas y emocionales que tengan, pero eso no implican que puedan lograrlo de la mejor manera.

“A veces una cree que está trabajando sobre ciertos temas pero a final de cuentas nuestros intereses, nuestras pulsiones, afloran y entonces resulta que estamos hablando de muchas más cosas de las que creíamos. En ese sentido estas observaciones ya vienen desde mi libro anterior, que es ‘Corazones negros’, y aunque no creo que este libro sea una continuación de aquel, sí me parece que es más evidente que se van delineando las facetas de lo humano que me interesa explorar”, compartió.