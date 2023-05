Presenta IMCS la ciencia ficción y la fantasía de sus ‘Letras del Desierto’

“Me parece muy refrescante en la literatura, como apostar por no escribir algo que ya se ha escrito muchas veces, sino intentar sacarle la vuelta, cómo voy a crear una historia original, contar una historia que no hayan contado otros en una época donde ya se han contado miles de historias”, comentó la también poeta.

“Estos cuentos a mí me parecen muy especiales porque son pequeñas explosiones íntimas que he tenido a lo largo de estos varios años respecto a situaciones que pasan en mi vida [...] Darme cuenta que la literatura no me ha soltado es muy gratificante”, compartió.

González y Beltrán continuarán su participación en la FILC con la presentación de la antología “Quizás estés yendo a casa: Breve antología para personas exhaustas”, producto del proyecto editorial Elena y Amparo, fundado por ambos, a las 19:00 horas en la Sala Manuel Acuña.