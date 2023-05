‘Me siento como el vehículo para contar la historia’: Guillermo Arriaga presenta nueva novela en la FILC

“Adentrarme en el pasado fue adentrarme en lo que yo he podido ver de la discapacidad de los tiempos actuales. Vi un documental que hizo un compañero, una serie de televisión en la que un chavo con parálisis cerebral lo habían criado entre los guajolotes y no tengo claro ninguna documentación del pasado, todo fue una recreación sobre cómo se pudo haber tratado a las personas con discapacidad”, explicó Arriaga, quien además recalcó que no se trata de una novela histórica, aunque tenga referencias a ello.

*Miren, no llevo gran cosa del libro y el ojo Remi no ha cesado. Para empezar me topo con una dibujante de retratos, pero no saben de qué clase. Sé que voy a salir felizmente jodida de la aventura, pero por esta narrativa vale la pena, hagan en viaje. EXTRAÑAS de @G_Arriaga pic.twitter.com/qIDJiZQIYE

“A veces me siento como el vehículo para contar la historia y la historia pasa a través de mí, porque yo no tengo control sobre la historia, es la historia que tiene control sobre mí. Ezra Pound decía que el arte es control pero el control viene cuando escribes la novela, es difícil tenerlo cuando se está contando. Y a mí me pareció interesante que la historia del siglo 18 se haya adueñado de mí y me hiciera descubrir forma de percibir el mundo que no corresponden a la forma en que las percibimos”, agregó.

Y para lograr la verosimilitud y esa “inmersividad” que muchos críticos le han aplaudido a la novela, Arriaga tomó varias decisiones respecto al lenguaje que utilizaría. La primera y la más sonada es que no usaría vocablos inexistentes antes de 1790.