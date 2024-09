La exposición reúne no solo bellas piezas tejidas en lana —a su vez teñida con procesos que también han rescatado—, sino otras formas de trabajasreste tipo de textil, en productos que han hecho accesible y popular el consumo del sarape entre saltillenses y foráneos, como tenis, bolsos, llaveros y miniaturas enmarcadas.

Durante cerca de tres décadas los Héctor y Rubén Tamayo Sánchez han perfeccionado su habilidad en el manejo y tejido de sarapes de lana de Saltillo. Este orgullo, sin embargo, no se quedó solo con ellos sino que pasó a sus hermanos y sus hijos, creando una estirpe que ha mantenido viva esta tradición.

“Yo estudiaba en el Conalep y mi mamá reconoció que a pesar de mi corta ya andaba en malos pasos. Ella conocía a la señora Ana María Mendoza Oyarzabal, que es la segunda generación de la fábrica del sarape, ahí fue donde empecé a aprender. No fue fácil porque no había escuela, y a mi fue al primero que me abrieron las puertas. Ahí trabajé por 14 años, le daba sentimiento que ninguno de sus familiares continuaran con el arte”, compartió para VANGUARDIA Rubén Tamayo.

Destacó que tampoco ha sido fácil convertirse en un maestro tejedor, sobre todo en una ciudad industrial como Saltillo, donde la oferta y las expectativas laborales para una persona yacen en ese ramo. Pero el orgullo por ser parte de esta tradición, señala, le ha permitido continuar y contagiarlo a sus hijos, lo mismo que sus hermanos con sus sobrinos.