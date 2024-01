’Los viejos rockeros y los viejos escritores nunca se mueren’: Rinden homenaje póstumo a José Agustín

”Fue seguramente el primer rockstar de la literatura en México. Un rockstar es una persona que hace lo que quiere y que haciendo lo que quiere, cambia al mundo (...) uno de sus grandes logros es haber generado jóvenes, lectores y jóvenes escritores que no le tenían miedo a nada”, señaló Iglesias y resaltó que las novelas de José Agustín, quien reconocible por su interés profundo hacia el Rock, corresponde a una literatura que se lee en la juventud y los años de formación.

”La literatura que yo había leído antes decía muchas cosas, otros pensamientos, pero no me hablaba de tú, no me veía los ojos, no me retaba y José Agustín me deslumbró. Sus libros siguen siendo vigentes, a pesar de esos enconos de los críticos literarios”, concluyó Ruiz durante su intervención.