José Agustín cerca del cielo: Memorias sobre un rebelde

(A Marcela y Mariana, que también vivieron la experiencia.)

I’m on my way to Heaven. Don’t you want to go?

Yes, I want to go!

We’ve got the keys to the Kingdom. Don’t you want to go?

Yes, I want to go!

-Mike Scott (The Waterboys) (“On my way to heaven”)

Con José Agustín se equivocaron todos; sobre todo los críticos que auguraron que su literatura no tendría futuro. Sus libros se siguen vendiendo y los leen nuevas generaciones como lo confirman las recientes y muy decorosas reediciones de prácticamente todos sus libros de la editorial Random House, con portadas ilustradas por el pintor Pedro Friedeberg.