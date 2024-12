¡Más de Mickey! Estos son los libros, caricaturas, películas y canciones que pasarán al dominio público en 2025

Para este 2025 no hay marcas tan pesadas cuyos derechos de autor estén a punto de expirar, pero eso no quiere decir que no haya nombres importantes y títulos queridos que podrán ser utilizados libremente —con excepciones— el próximo año.

Otro que también llegará pero en una versión temprana y sin un aspecto característico es Tintín, que apareció por primera vez en un suplemento del periódico belga Le Vingtième Siècle, aunque su particular cabello rojo no se incluyó en publicaciones hasta años después. Aunque esto solo será en Estados Unidos, pues las leyes de derechos de autor varían de país en país y en otros lados podría llegar a la propiedad pública hasta 70 años después de la muerte de su creador en 1983.

Uno de los personajes que pasará a ser del dominio público es Popeye, pero sin su particular voz ni su gusto por las espinacas, porque eso llegó más tarde y por lo tanto no será libre con la misma versión creada por E.C. Segar en 1929, como parte de la tira de periódico “Thimble Theater”.

Pero por el lado musical habrá canciones de los 20’s como “What Is This Thing Called Love?” y “Tiptoe Through the Tulips” de Cole Porter, al igual que el clásico de jazz “Ain’t Misbehavin’”, escrito por Fats Waller y Harry Brooks, que tendrán el mismo destino.

TE PUEDE INTERESAR: Renuevan el musical ‘La fábrica de Santa’ con una fusión de teatro y tecnología

“Singin’ in the Rain”, que más tarde quedaría asociada para siempre con la película de Gene Kelly de 1952, hizo su debut en la película de 1929 “The Hollywood Revue” y ahora será de dominio público, lo mismo que la “Rapsodia en Azul” interpretada por su compositor George Gershwin.

Con información de AP.