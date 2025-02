Máscaras y gráfica desde Querétaro y Guanajuato se unen en nueva exposición en el Cerdo de Babel

“Desde que comenzó lo de la inteligencia artificial se me bajó la chamba el año pasado y en vez de verlo como una tragedia lo usé a mi favor, entonces en ese tiempo libre me puse a estudiar unos cursos de grabado y me ha ido muy bien, me he sentido muy bien creando cosas con mis manos, dedicándome más al arte que al trabajo comercial”, compartió para VANGUARDIA.

Si bien su estilo ya emulaba el grabado cuando trabajaba en digital, este cambio le ha permitido explorar otras posibilidades expresivas, así como temas que le inquietan, por ejemplo el paso del tiempo. Al mismo tiempo, agradece la buena recepción del público que le ha permitido subsistir en medio de este giro profesional.