‘Me encantaría ver orquestas europeas haciendo lo que la OFDC’: María Coll

Con el “Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor op. 104” de Antonin Dvorák, la violonchelista originaria de Barcelona debutó en México el pasado jueves junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC), como parte de la temporada Molto Vivace, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La solista de talla internacional platicó en entrevista con VANGUARDIA sobre su experiencia con el conjunto coahuilense, y reveló que esta es la primera vez que visita el país. ¿Porqué elegiste esta pieza para el concierto? ¿Qué destacarías de ella? “La pieza no la elegí sola, también la elegí con el maestro Natanael. Estábamos hablando de qué concierto tocar y me propuso el Dvorák, porque es muy enérgico y me dijo ‘creo que para un inicio de la temporada’, porque el concierto sería en ese momento, ‘sería como una bienvenida explosiva’, y creo que fue buena elección”. ¿Como te sentiste tocando junto a la OFDC? “Muy bien. La verdad es que el maestro fue fantástico y la orquesta también y en todo momento, no solo en el concierto, sino en los ensayos, y el nivel de profesionalidad y las ganas de hacer buena música las disfruté muchísimo. Y como músico invitado se agradece mucho, esta buena energía y esta buen vibra de la orquesta. Como me comentó el maestro es una orquesta joven y las ganas con las que salen al escenario y quieren hacer música creo que se transmite al público al final”.

¿Habías tocado con otras orquestas en el país? “En México no, fue mi primera vez y de hecho nunca había visitado el país, así que fue directo a aterrizar y a tocar y fue mi primera vez en México”. Cuando conocen México usualmente es por el centro, ¿qué te pareció llegar al país por el norte? “Para mí es mejor. El hecho de que, ok, no he viajado por turismo sino que he viajado a trabajar te alejas un poco de esta zona más turística y realmente puedes conocer a la gente y al país. Así que para mí fue muy buena experiencia que mi primera vez en México fue en Saltillo. Aprendí un montón del país y de la gente; me dijeron que los mexicanos eran unos grandes anfitriones y es verdad”. Durante los últimos meses han disminuido un poco las restricciones por la pandemia, ¿cómo te has sentido de volver a las actividades? “Es un poquito complicado, porque se aflojaron las medidas pero a la vez, cuando volvían las restricciones, siempre era cultura y siempre eran los auditorios. Así que es verdad que abrieron la última mitad de este año, pero también el problema es que la gente tenía miedo a programar, sobre todo a artistas internacionales, porque nunca se sabe si puede venir otra oleada de COVID. Entonces sí que se abrió pero tampoco fue estable”.