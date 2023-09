‘México inició con la Virgen’: Documental ‘Tonatzin, Guadalupe’ se estrenará en DocsMX

El culto a la Virgen de Guadalupe en Méxic o permea todos los niveles de nuestra sociedad, es tan parte de nuestra cultura que incluso fuera de nuestras fronteras su imagen protege a cualquier paisano y lo representa en el extranjero. Pero también por eso puede llegar a ser incómodo cuando su historia y símbolos son explorados desde un ángulo no relacionado directamente con la fe.

Su objetivo desde siempre fue “entender la perspectiva histórica de este símbolo mexicano que nos da una identidad nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo, seamos o no creyentes”, por lo que a falta del metraje propuesto decidieron integrar una representación de Tonantzin y Juan Diego, interpretados Dalia Xiuhcoatl y Juan Antonio Saldañan, quienes encarnan a sus personajes con diálogos en náhuatl.

“¿En qué momento comienza a percibirse o a vislumbrarse lo que ahora conocemos como México? A partir del fenómeno de la Virgen de Guadalupe, esa es la tesis y creo que es súper valiosa sobre en qué momento México comienza a ser México”, dijo el realizador en una entrevista más reciente para Milenio, a propósito de su estreno en DocsMX, después de más de siete mes de posproducción no planeados y del rechazo de varios festivales para su proyección inicial.

Muñoz recalca que no el documental no intenta probar o argumentar sobre si la aparición fue real o no, sino más bien explorar desde distintas perspectivas, conocimientos y contextos este fenómeno cultural que identifica a los mexicanos por igual.