Monstruos del sueño y de la razón, entrevista con Juan Villoro

Con motivo del lanzamiento de su novela “La tierra de la gran promesa” (Random House, 2021), y en el marco de su participación en el conversatorio “La poesía desde la novela” que se llevó a cabo en Saltillo, platicamos con el escritor Juan Villoro sobre este reciente trabajo literario.

Un personaje -en una frase que se convierte clave para la trama de tu última novela- afirma que “El cine mexicano es rencor con palomitas”... también, el incendio de la Cineteca Nacional, en el año de 1982, aparece como símbolo de la destrucción del país... ¿Cómo y cuál es tu acercamiento, tu exploración al mundo del cine?

“Mira, yo quise estudiar cine, no para dirigir o actuar; sino lo que me interesaba era escribir guiones. Entonces me enteré que había en Italia una preparatoria que daba cursos especiales de cine. Y yo admiraba particularmente el cine italiano, el de sus directores más importantes, pero también otros más jóvenes de entonces, como Marco Bellocchio, que sigue filmando, o Bertolucci. Me entusiasmé con esa idea, me metí a estudiar italiano al Instituto Dante Alighieri... pero luego me enteré que aquella escuela era medio fantasma, no tenían muy buenas clases, y al final no me fui. Luego, fui muy aficionado al cine de autor, gracias a un dominico: Fray Julián Pablo, que fue asistente de Luis Buñuel, y organizó el Centro Cultural Universitario, afuera del Campus de la UNAM. Mi generación aprendió a ver cine ahí, gracias a la programación que hacía Fray Julián Pablo, que era extraordinaria. De ahí me quedó la cercanía con el cine, tengo muchos amigos que se han dedicado a eso. También, por razones alimentarias, he escrito algunos guiones. Por cierto, escribí uno aquí en Saltillo, en el Rancho el Morillo, de la película Vivir Mata; un guión original para una película que dirigió Nicolás Echavarría.

Así, me atraía mucho la figura de un documentalista —que se parece mucho a la de un cronista— para indagar los límites en la exploración de la verdad y el compromiso moral que tienes cuando atiendes a la invitación de terceros para cubrir una noticia y probablemente te conviertes en vocero de ellos. Si alguien te da una exclusiva, un contacto o te permite entrar a una casa de seguridad para entrevistar un capo del narcotráfico, naturalmente no lo está haciendo por altruismo, sino para que tú digas cosas que van a tener consecuencias precisas que le interesan a esa gente. Creo que eso es algo que hay qué tomar en cuenta como periodistas, y en el caso de un documentalista es algo aún más marcado; porque en su trabajo intervienen muchísimas personas: desde quien mete dinero en la película hasta los muy diversos colaboradores que puedes tener. Todo eso me interesaba visto desde el ángulo del cine, y también quizá en un aspecto compensatorio, al sentir que una parte de mi generación fue perdida para el cine, porque antes de que la gente de mi edad empezara a hacer películas hubo un momento muy importante, con Echeverría, de apoyo al cine independiente. Así, surgieron autores muy interesantes como Arturo Ripstein, Alberto Isaac, Jorge Fons y muchos otros. Pero luego, con López Portillo, se privilegió el cine de ficheras; se le dio la espalda al cine de calidad. Los cineastas que ya existían pudieron sobrevivir, pero los que empezaban tuvieron mucho trabajo para proseguir y no fue sino hasta años después que surgió otra generación, que es la que en parte se vincula con Hora Marcada, este programa donde hicieron episodios Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y muchos otros y luego, posteriormente, la llegada de González Iñárritu, que fue definitiva. Entonces, la mía quedó como una generación sándwich; aunque, por supuesto, hay buenos directores: como los hermanos García Agraz, Diego López, Alejandro Pelayo y otros, aunque fue una generación muy castigada. También me pareció interesante explorar un personaje que pertenecía a esa generación”.