Es el mismo principio que siguen los lentes 3D que se repartían antes en los cines. Y aunque en mi caso no estoy tan familiarizada con eso, sí con los lentes con celofán rojo y azul que se daban en las cajas de CD’s de películas. Sobre todo de Disney. Recuerdo bien ver así la Era de Hielo 3 y Barbie y la Magia de Pegaso.

Era más emocionante verlas así. Y por lo mismo terminaba viéndolas más veces de lo común.

Pues esa emoción, ese mismo comportamiento, es el que buscamos replicar.

Ya enfocada con los monstruos marinos, abordamos la conceptualización como algo antiguo. Platicamos que un aspecto importante en la morfología de los monstruos estaba relacionada a lo antiguo y a lo desconocido, al rechazo de lo moderno y a la permanencia de un sentimiento de

El concepto lo trabajamos con base en un estilo vintage, antiguo, pensando que los monstruos se podrían representar como una ficha técnica de investigación, haciendo este match con el cuento que pondríamos y la actividad.

Comencé haciendo varias pruebas con prompts, hasta tratar de llegar al estilo que buscábamos. Una vez encontrándolo, solo cambiaba la descripción del monstruo y dejaba el mismo al inicio y final y el estilo me lo replicaba ya en todo lo que le pedía:

“vintage poster of sea monster with bigest mouth , styled like an old scientific discovery document --v 6.0 --style raw”

Para la portada y la contraportada fue un poco diferente, ya que no se buscaba el mismo estilo de ficha técnica antigua, sino algo más colorido, donde con solo verlo se pudiera contar una historia.

El prompt utilizado fue el siguiente “Hunter girl in the middle of the ocean in a boat, trying to hunt a giant leviathan with luminous eyes that is seen during the storm in old vintage style --v 6.0 --style raw”

Nos dio un resultado muy padre.

Claro que después de generar esas imágenes les di una postproducción para dar una mejor calidad y adaptarlas al tamaño del suplemento, además de agregar estos elementos y frases escondidas para poder realizar la actividad.