Muros y tejidos: Laila Castillo expone un viaje de tres años entre el arte textil y el encuentro con la naturaleza

“Es la tercera vez que se activa la pieza, la primera fue en el Cañón de San Lorenzo, f ue más íntima, nada más estuvo mi esposo, que es quien hizo la música, y yo y Criss Poulain me hizo el registro fotográfico”, compartió la creadora en entrevista con VANGUARDIA.

“Fue una buena cimbra”, comentó sobre lo que implicó para ella ver hacia el pasado, “para saber dónde estoy parada, qué fue lo pasó, qué fue lo que hice bien, cómo mejorar, para ya empezar con empezar con proyectos nuevos. La pieza va a seguir, mientras yo viaje se irá conmigo, y le buscaré nuevos espacios, pero creo que esta muestra en particular, esa retrospectiva fue un cierre de ese ciclo para abrir nuevos caminos”.

Sobre los intentos previos, añadió que buscaba una rigidez a través del tejido, un sostén pero que “a l final terminé por abandonarlo , pero me parecieron importantes y muy lindos, esos acercamientos con la tierra, con la naturaleza, mientras iba a escalar, fueron lo que al final ayudaron a la gestación de la pieza principal”.

TE PUDE INTERESAR: Fallece Alice Munro, ganadora del Nobel de Literatura en 2013, a los 92 años

“El triángulo, son triángulos tejidos, el número tres es super equilibrado, muy fuerte, como punta de lanza y algo que develó este proceso fue la fuerza de mi familia: somos tres. Creo que en estos tres años nos reforzamos un montón como punta de lanza, también, cada uno desde su rol. Porque paradójicamente han sido tres años en los que me he despegado del rol de mamá, dejar esta parte de la crianza que en los primeros años dedicas más tiempo y luego dedicarle más tiempo al negocio de mi marido, el de la escalada y luego este año, más metida en la parte artística y saber mediar esas tres cosas me ha dado mucha independencia pero al mismo tiempo reforzando el lazo fuerte”, concluyó.