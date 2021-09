$!‘Nada es todo’: El Cuartel llevará el confinamiento a la danza contemporánea

La obra, que tiene una duración aproximada de 40 minutos, cuenta con la interpretación de propio Alvarado, así como de la bailarina Vanessa Dávila y, en palabras del coreógrafo, la propuesta habla sobre cómo “hay heridas que no sana pero que podemos compartirlas”.

“‘Nada es todo’, es un proyecto que indaga en esas oscuridades, en esas carencias, aquello que es completamente oscuro, que no es ni festivo ni celebratorio. Es decir, para decirlo en términos llanos y frívolos, no es brincar ni echarse maromas; no pensamos que eso sea la danza. Pensamos que la danza es una liberación, que el movimiento proviene de un encuentro conmigo mismo en el interior, que los pulsos y los latidos humanos, que son reales y que están en nuestros cuerpos, nosotros los trasladamos a un mundo subjetivo en el cual le damos mucho valor”, comentó.

“En esta historia que ustedes van a poder presenciar, dos personajes, dos solitarios, están en un área completamente restringida, están enclaustrados... nunca tuvimos la intención, porque no lo sabíamos, de que vendría una pandemia, pero nosotros pensábamos que en el encierro suceden muchas cosas”, agregó.

En este sentido explicó que de su estreno en 2019, pasando por todo el año previo y hasta la fecha, el montaje cambió, por lo que incluso aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo como parte del Festival de Danza Contemporánea Zona Centro “Raúl Flores Canelo”, se encontrarán con una propuesta diferente.