Nicolás Alvarado invita a preguntarse ‘¿para qué sirve el arte?’ en conferencia en Sala Prisma

“Estrictamente el arte no sirve para nada, eso es lo primero que debemos adelantar... y que no tiene que servir para nada , tiene funciones más que una vocación utilitaria”, dijo en entrevista con VANGUARDIA el también conductor del podcast “La P1nch3Complejidad”.

Usualmente aquello que no nos sirve lo desechamos . Si una caja de cereal se vacía, la tiramos, si un electrodoméstico se descompone sin reparación lo cambiamos; todo aquello que pierde utilidad o no la tiene en primera instancia suele caer en la categoría de residuo, basura, lastre. Por eso es tan difícil darle su lugar al arte.

“ El arte no busca dar certezas, resolver problemas, sino que buscar plantear problemas, el arte es buen arte cuando te interpela, te paras frente a una obra de arte, abres un libro, ves una escultura, un hecho escénico, escuchas una pieza musical y quedas con más dudas que certezas y te empiezas cosas de ti mismo y del mundo y no logras resolverlas, eso es el gran arte”, agregó.

Esta concepción de arte, compartió, es producto de su formación. Recordó, por ejemplo, que como pupilo de Gabriela Warkentin –quien iniciaba su carrera docente cuando él entró a estudiar comunicación en la Ibero– ella les dio a leer, en vez de otros textos académicos de la materia de investigación, fue “El desfile del amor” de Sergio Pitol, una novela que le enseñó el valor del proceso más que de la conclusión –la pregunta antes que la respuesta–.

“A partir de esa formación me he ido haciendo preguntas sobre el pensamiento y la importancia del pensamiento complejo, que está en muchas cosas de mi vida profesional, en las obras de teatro, los libros, los proyectos televisivos en los que he estado”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicano gana premio por foto que muestra la devastación del Tren Maya

Asimismo, recordó cómo estudió brevemente la carrera de Leyes, por insistencia de su padre, antes de entrar a comunicación. Sin embargo, con el tiempo se ha encontrado cada vez más inmerso en el mundo legal, estudiando sus temas para ampliar sus investigaciones.