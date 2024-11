‘No tiene nada qué pedirle a producciones extranjeras’: Arturo Rodríguez, compositor de ‘El Desaire’

El compositor Arturo Rodríguez acudió al pre-estreno de la película “El Desaire”, cuya banda sonora creó, en Cinépolis Villalta, donde compartió su emoción por ser parte de este proyecto.

“Estoy muy emocionado de estar aquí presenciando la premier de ‘El Desaire’, para empezar porque soy de Monterrey y la colaboración con Gabriel Ramos desde el principio fue amena, agradable y la película está llena de corazón y mucha alma. Fue un honor participar como compositor, como director de la orquesta y como pianista, todos los solos de piano yo los toqué”, compartió el músico.

También destacó haber podido colaborar con la Orquesta Filarmónica del Desierto, que bajo su batuta grabó la banda sonora de la película, así como ser parte de una producción que busca descentralizar la industria cinematográfica en México.

“No tiene nada qué pedirle a producciones extranjeras, es un producto bien cuidado de principio a fin, desde el guión hasta la corrección de color y la mezcla de la música y el audio. Las actuaciones son increíbles y estoy verdaderamente orgulloso de haber sido invitado a ser parte de este equipo”, aseguró.

“Muchos cineastas increíbles, como Del Toro, como Orson Welles, dicen que se aprende a hacer cine haciéndolo, y muchas veces estamos cerrados en nosotros mismos, esperando oportunidades, pero la iniciativa que ha tenido Gabriel y su equipo se me hace inspiradora y no hay como hacerlo. No se sabe qué pasará cuando se haga una película en el norte de México hasta que se hace”, agregó.