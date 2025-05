Camila Villegas dialogará sobre teatro, literatura, familia y narrativa en la FILC

La trayectoria de Camila Villegas estuvo siempre enfocada en el teatro, en lo colectivo. Sus historias, ya sea que fueran pensadas para el público infantil o no, fueron creadas pensando en que serían llevadas a escena, con sus consabidas restricciones. Pero en “Lo demás es silencio” (Tusquets, 2024) , la autora emprendió un viaje en solitario, pero a la vez acompañado.

Ahora, a casi un año de entonces, reflexiona sobre la recepción que ha tenido el libro y en particular cómo ha sido la experiencia al ser su primera novela en contraste con lo que pasa cuando publica un texto dramatúrgico.

“Me parece que es imposible crear un personaje si no es a partir de su dinámica relacional, o sea del lugar que está ocupando en el mundo, pero no tanto un lugar físico, sino un lugar psicológico y motivo. ¿Quién es quién es él o ella en relación a sus pares? Porque si algo me gusta del teatro es el espíritu comunitario, que es indispensable para que el teatro exista. Y al final creo que lo mismo sucede con los personajes”, compartió.

Asimismo, se planteó qué tan involucrados están sus propios lazos familiares en su obra y lo que escribe, empezando por que el hecho de ser madre la mueve a crear teatro para la niñez. Pero estos temas se explorarán a fondo en el conversatorio.