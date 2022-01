Noé Silva comparte su ‘camino’ como ilustrador en la exposición 'Ítaca'

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”, reza una parte del poema “Camino a Ítaca”, de Constantino Cavafis, mismo que ahora sirve de inspiración para la línea principal de la exposición “Ítaca”, con la que el ilustrador Noé Silva compartirá los últimos años de su obra con el público de la Taberna El Cerdo de Babel.

En VANGUARDIA platicamos con el joven ilustrador, para que nos contara un poco más sobre esta exposición, bautizada en honor del poema de Cavafis, cuyos versos nos recuerdan que más que llegar a la meta, lo importante es el camino.

“En estas ilustraciones llevo trabajando aproximadamente cinco años, estas son producto de trabajos personales y también trabajos para clientes, básicamente es este camino que he venido recorriendo como ilustrador. La exposición se llama Ítaca porque es el nombre de un poema que habla de la importancia del camino y no de la meta [...] disfrutar el proceso, antes que la meta [...] la mayoría de estos trabajos no han sido para un cliente grande, pero han sido muy satisfactorios personalmente”.

Las creaciones son variadas y no hay una temática en especifico, son proyectos de diferentes temas que ha hecho durante estos años como ilustrador, son parte de ese camino que ha recorrido: “Fue a partir del 2017 que me he dedicado al cien por ciento como ilustrador independiente, fue cuando salí del trabajo de una agencia y me empecé a dedicar de lleno a la ilustración de manera personal, ya no para alguien más, como una agencia o un cliente”.