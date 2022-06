$!‘Olvidarás el fuego’: Gabriela Riveros recuenta los orígenes judíos de Saltillo y Monterrey

Esta no es la primera vez que aborda la historia de Joseph Lumbroso, pues en los 90’s, mientras escribía un libro de cuentos como becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, para el texto “Ciudad de nadie”.

“Cuando empiezo a ahondar más en esta historia en 2017, que me meto a libros de historia y hacer cronologías y armar este rompecabezas, me conmovía este personaje que da su vida por su ideal, que decide ser fiel a sus creencias, a sus raíces, que incluso pudiendo escapar muere como mártir. Me conmovía que está olvidado, y aunque bien comemos tortillas de harina y machacado y cabrito, y tantas cosas que son judías no se habla de ello, está en el olvido, en el secreto”, comentó.

La novela aborda, también, la realidad del éxodo sefardí, así como el racismo y antisemitismo que, considera, encuentra paralelismos con muchas poblaciones en todo el mundo en la actualidad.

Pone como ejemplo el hecho de que hoy en día, en el norte de México, no reconozcamos el origen judío de iconos de nuestra gastronomía, como el machacado, las tortillas de harina y los platillos de cabrito.

“La novela está muy investigada, leí muchas versiones de los mismos hechos. Incluso aprende uno a detectar el teléfono descompuesto, por ejemplo en donde dices no, esto es una mentira y este leyó al otro y lo cita, y así se arma el rompecabezas. También empiezas a leer entre líneas, quién contó, los intereses políticos que hay detrás y se empiezan a derrumbar”, explicó.

“No es una novela histórica plana, donde solo cuento qué pasó, que tiene una apuesta estética en la forma, en el lenguaje, y en la construcción. La ficción está en acomodar las piezas, desde qué perspectivas narran, en ese sentido yo creo que ahí está la ficción, pero no hay muchas licencias en cuanto a que yo haya inventado sucesos. Más bien lo que la literatura pretende es iluminar la condición humana. Por ejemplo este inquisidor que escribe una carta a España diciendo que este es un hombre digno de compasión dices, a ver, está dudando, y en el fondo yo creo que no lo quiere matar, la profundidad de sus escritos son de un hombre amoroso, devoto de Dios y el sacerdote duda. Pero eso no te lo dice nadie, ni un historiador, a lo mejor no puede dormir en la madrugada porque va a ejecutar no solo a un inocente, sino a un hombre luminoso y erudito”, concluyó.