Por falta de apoyos cancelan el Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2023

Desde 2012 el Festival Internacional de Cine de Los Cabos ha reunido bajo su filosofía a cineastas reconocidos e independientes de Norteamérica, comprometiéndose a dar mayor difusión a sus obras así como ser un punto turístico indispensable en Baja California.

No obstante, este año el festival no se llevará a cabo debido a problemas relacionados con la falta de apoyos con los que sí contó en ediciones anteriores, y es que a pesar de tener un fondo fílmico propio (además de aportaciones de los propios participantes) la mayoría de los recursos provienen de donativos voluntarios y apoyos gubernamentales que no fueron suficientes para dar pie a esta emisión del festival.

Mediante un comunicado emitido este lunes el festival afianza su compromiso con los participantes y el público, además de agradecer su confianza y disposición, así como comprometerse para el futuro del evento.