Cerezas en París de Magali Velasco

Mientras leía Cerezas en París, Leonor me veía excitado, pensativo, curioso y preguntaba: ¿Es buena? Está de poca madre. ¿Bien escrita? Sí. Magali vigila cada detalle, cada movimiento de sus personajes, sobre todo de Montserrat Montero, que es el personaje aglutinante, una mujer dividida en momentos, huérfana, amante bisexual, con un aborto, diseñadora de joyas. Magali es una narradora hábil en el manejo de la tensión, en la creación de atmósferas narrativas, en la utilización del lenguaje de su tiempo y ha creado un personaje desde el nacimiento hasta los treinta años, en que tiene una revelación que podría servirle para el resto de su vida, después de crecer, dudar, amar, beber cerveza, vino, desear, estudiar, tomar café y verse a sí misma siempre incompleta. Estoy seguro percibe que Cerezas en París es un aporte a la narrativa mexicana contemporánea, aunque yo no sepa expresarlo en el texto que me solicitó, tan amablemente.

Publicidad