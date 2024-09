Recordarán a Nancy Cárdenas con su vida, su arte y su lucha en la FILC

“Recordar es volver a pasar por el corazón”, dice la escenógrafa y directora de teatro Juliana Faesler sobre lo que implica un homenaje, más allá del simple acto de hacer memoria. En este sentido recordar a Nancy Cárdenas no se trata solo de enlistar hechos biográficos, sino darle su lugar en el presente a la vida de una mujer que tuvo que volverse gigantesca para hacerle frente a la opresión que vivió por todos lados.

Aunque este acercamiento fue solo profesional, la admiración por su persona y trabajo llevó a Faesler a querer indagar más sobre Cárdenas, una creadora y luchadora que “entendía muy bien el aire de sus tiempos”.

“Es el momento de la guerra sucia, se persigue a los homosexuales nomás por serlo [...] Es un momento de una represión ideológica y política muy fuerte en nuestro país, que se ha estado tratando de velar o esconder pero sí se vivió, en el Echeverrismo y el Portillismo y se vivió en toda la República”, mencionó.

“Nancy se movía de una manera muy ágil en todo el mundo, hay fotos de ella con los presidentes y eso, pero no necesariamente esos contactos te salvan, como lo sabemos, como Rubén Jaramillo, nuestro sindicalista de los 60, que sí se codeaba con los gobernadores, tenía contactos y lo acabaron acribillando con toda su familia”, agregó, “y esta idea de que porque conoces a tal persona esa relación es un seguro de vida no es tal, y en ese sentido me aproximo a la persona de Nancy, de verla activando todo eso en un medio incierto y en un momento del país”.