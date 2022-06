$!Sala Prisma se sumerge en el Jazz con ‘Carlos Montoya Trio’

“A mi siempre me ha encantado la música popular y con la evolución de la música popular venezolana vino esa fusión de la música popular con el jazz y de ahí fue entrando en ese lenguaje me fue llamando cada vez más la atención y ya cuando me vine a México conocí a Carlos y a Obed y me encantó formar parte de este trio”, agregó el contrabajista Carlos Rodríguez.

Con un repertorio lleno de clásicos de grandes figuras de la música jazz, como Sonny Rollins, Miles Davis, Freddie Hubbard, Carlos Montoya Trio se presentó el pasado miércoles 15 de junio en Sala Prisma, espacio cultural ubicado en el blvd. José Musa de León, el cual se ha dado a la tarea de llevar eventos culturales de calidad al norte de la ciudad.

Carlos Montoya Trio ha tenido la oportunidad de conocer a distintos músicos de jazz de la capital coahuilense, por lo que añadió que a pesar de no ser un género muy popular ha tenido una buena aceptación en la ciudad.

“Hay varios exponentes muy buenos y creo que hay un gran futuro para el jazz en Saltillo a pesar de que no es un género que esta tanto en boga como lo pueden estar el rock, la música norteña, el público saltillense ha sido receptivo a este tipo de música y afortunadamente hay espacios que nos dan la oportunidad de tocar”, señaló Montoya, algo que se comprobó en el Festival del Jazz en Coahuila celebrado el pasado 30 de abril en con motivo del Día Internacional del Jazz.