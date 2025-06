$!Lo abstracto y lo realista conviven en los paisajes de Carlos Farías en el Cerdo de Babel

La exposición “Paisajes” que se inauguró el pasado martes en la Taberna el Cerdo de Babel reúne las distintas exploraciones que Farías ha realizado a lo largo de los años, no de manera lineal, sino paralela, pasando de los retratos fieles del horizonte hasta a juegos con el arte objetos.

La muestra está integrada también por un par de piezas poco vistas, como las que realizó en Real de Catorce, así como otros de reciente factura que no habían tenido ocasión de ser exhibidas.

Una más, recordó, fue restaurada, pues aunque sobrevivió a los años —la creó en 2005— no así a un accidente cuando era trasladada recientemente. La obra de gran formato —supera los 3 metros de largo— cayó al pavimento y fue arrollada por camiones, y aunque el lienzo sufrió arañazos menores su bastidor sí quedó bastante dañado.

“Hay otras que es de un cerro que se llama La Mesilla, está aquí en Paredón, y también esa pieza es nueva, aunque lo he pintado ya varias veces, porque es muy bonito ese cerro. El otro es una obra de paisaje sintetizado, pero que tiene una piececita de una casa, una construcción también por Paredón que se llama Estación Amargos, esa pieza también es nueva y tiene un marco ovalado”, agregó.

También compartió cómo el permitirse ir y volver entre las distintas exploraciones artísticas le ha permitido madurar como artista, al tiempo que esto ha influenciado también la forma como convive con el paisaje.

“No te puedo decir que soy trepacerros, pero hace muchos años sí lo hacía, me subía al monte, al Cerro del Pueblo y observar el paisaje, las atmósferas, los colores, todo. Siempre me encantaron los atardeceres. Al día de hoy esto ha cambiado mucho porque el modo de trabajar es diferente, ya es trabajar con la memoria, ya no es un interés primario el registro”, señaló.

“Y eso me llevó muchos años, pasar a esta manera de trabajar la pintura, porque yo me crié con esa escuela muy figurativa, llena de detalles, y me llevó años romper con eso, pero fue sublimándose y lo puedo volver a hacer pero mi intención es otra, es más soltar la mente y trabajar piezas un poco más libres”, agregó.