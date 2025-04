$!‘Si quieres apoyar al arte urbano se apoya como es’: Crean la Coordinación de Arte Urbano en el IMCS

“Siento que es un área que estaba muy descuidada, que sé que se hacían cosas pero la percepción desde afuera era que no se hacían cosas [...] Era un error, de dar por hecho cosas, y cuando platiqué con ellos fui sincero y directo de cómo me gustaría que se hicieran las cosas”, compartió.

Treka confiesa que no se esperaba la propuesta para unirse al equipo del IMCS, con Leticia Rodarte a cargo, por lo que al recibir la invitación fue claro y directo, conoció la postura que venía desde la institución y estableció su perspectiva sobre el tema.

“ Me dio una identidad, sentido de pertenencia, en un lugar que sentí que era mi área y disfrutaba lo que hacía” , recordó el artista, quien a partir de esto buscó profesionalizarse, pidió permiso para usar paredes y hacer cosas más elaboradas y eventualmente se pasó a la ilustración, lo que le permitió trabajar con distintas agencias, incluso de manera remota a nivel internacional.

“Se sentía que a los artistas urbanos se les usaba de cierto modo, no había una libertad. Si quieres apoyar al arte urbano se apoya como es. Porque al final a los artistas en otras corrientes no les dices qué hacer, y a los artistas urbanos muchas veces se les censura, se les pide que no digan ciertas cosas o toquen ciertos temas, y yo busqué libertad y apoyo a los creadores como son”, agregó.

Consciente de esto armó su plan de trabajo con la guía de otros artistas urbanos: “Yo no quiero que se haga lo que yo pienso que es mejor, yo quiero que se haga lo que a todos nos gustaría”, dijo, aunque al mismo tiempo se adaptó a las propuestas municipales, siempre con la intención de visibilizar la labor artística, eliminar estigmas y prejuicios y abrir espacios para el desarrollo y la profesionalización.