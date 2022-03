$!‘Soliloquio Compartido’, reúnen las denuncias de dos pueblos en una sola exposición

En Jalpa, hace diez años, uno podía pescar donde hoy solo hay tierra árida y fragmentada. Salaverna, a kilómetros de distancia, lleva casi el mismo tiempo evitando convertirse en un cráter para la extracción del cobre. A ambas las une no solo su predicamento, sino que el mismo es producto de los intereses industriales, de las decisiones de unos cuantos magnates.

“Empecé ese proyecto sin pensar en involucrarme con activistas, era caminar y hacer el registro. Pero luego con un grupo de amigos y caminantes, con la dra. Cristina Martínez y alumnos de historia, con los que poco a poco me fui uniendo, un amigo me dijo que tengo que conocer a Don Juan [Gamboa]. Si estás hablando de las cicatrices de la tierra ve con Don Juan. Y sí, ha sido un gran maestro”, comentó la artista.

“Me di cuenta que estaba hablando de las cicatrices de la tierra pero hay gente que está viviendo esa realidad todos los días. Entonces nos empezamos a involucrar más”, continuó Bollaín, “[posteriormente] don Juan me dice que tengo que conocer a don Roberto de la Rosa, de Salaverna, entonces hice otra ruta con él, por el caso dela megaminería, y el desplazo forzado de los habitantes de Salaverna. Don Roberto es el ‘último guerrero’”.

“El proyecto se transformó mucho al involucrarme con don Juan y don Roberto, fue un giro para bien, he aprendido mucho”, recordó la artista, que en su proceso no había considerado el registro fotográfico de las rutas. Fue en ese momento que recurrió a la lente de Criss Poulain, cuyo involucramiento a partir de ese momento fue tal que, aunque así se los preguntaron durante la producción e inauguración, no distinguen la autoría de ninguna de las piezas. Todas son de ambas.

“Cuando le entregué a Caro el registro sí le dije que se me hace mucha información y se me hacía egoísta tenerla nada más ahí en la computadora, y nada más yo saber lo que está pasando”, agregó por su parte la fotógrafo.