¡Todos invitados! Natalia Riazanova dirigirá el debut de la OMSA, con su concierto ‘Cuerdas Libres’

“ En lo nuestro, lo más importante es el primer encuentro, es como el amor a primera vista: o lo consigues o no lo consigues. Nosotros pretendemos tratar de encontrar los ‘amores a primera vista’ de la mayoría de nuestro público ”, declaró.

Para el primer concierto titulado ‘Cuerdas Libres’ Riazanova explorará algunos compositores románticos y barrocos , con obras que buscan incentivar la pasión no sólo por este tipo de música, sino por la experiencia en sí de asistir a los conciertos en vivo y lo que esto conlleva socialmente para la ciudad.

La directora también explica que el concepto de la Orquesta Metropolitana de Saltillo se consolidó con la participación del Instituto Municipal de Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila y la ESMUAC, de donde proviene su plantilla de músicos e invitados. Además, nace de la necesidad de más opciones de música para las ciudades en expansión.

Aunque las obras seleccionadas para este primer “contacto” con Saltillo son académicas, también gozan de una versatilidad como es el ejemplo del ‘Concierto para Guitarra’ de Antonio Vivaldi, así como una facilidad de comprensión para el público poco familiarizado con estos conceptos.

“Que se pierda el miedo, lo que yo siempre he dicho es que no tienes que saber nada, no tienes que conocer grandes compositores o leerlos, nada más compras un boleto, te sientas, te relajas y disfrutas”, expresó recalcando la importancia de “introducir” al público al interés por la música.