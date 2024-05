Un campeón en casa... Enrique Iracheta se condecora con dos medallas en competencia internacional de baile

“ Llegas cegado, no sabes a qué vas o contra quién vas a competir porque sólo sabemos que vamos contra Japón, o estadounidenses, pero no con quién en realidad o qué equipo va a estar representando a cada país [...] Todo lo que hayas entrenado lo tienes que demostrar en el escenario ”, declaró Iracheta.

Esta primera impresión fue superada después de practicar su número antes del show, además de una breve intervención en la que izó la bandera del país, como distintivo de su lugar de origen entre los competidores.

“A mí me tocaba salir con la bandera de México agarrada y era donde [...] como que la bandera de México me dijo ‘Hazlo bien, ya lo sabes hacer, es cosa que has hecho, no es nada nuevo’”, agregó.

IMPORTANCIA Y VISIÓN DEL BAILE EN SALTILLO

El maestro de Iracheta asegura que, aunque tiene un tiempo sin bailar profesionalmente “La pasión sigue en el corazón”, y ese mismo motivo es lo que lo ha llevado a promover su academia de baile S Academy, lugar que vio nacer al ahora poseedor de dos medallas de oro.