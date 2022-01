Tres obras de Banksy propiedad de Robbie Williams salen a subasta

En un Sotheby’s, la empresa informó que se trata de versiones del grafiti “Girl with Balloon”, que muestra a una niña con la mano extendida hacia un globo en forma de corazón que se lleva el viento; “Kissing Coopers”, dos policías británicos besándose; y “Vandalised Oils (Choppers)”, donde aparecen dos helicópteros militares sobre un bucólico paisaje.

“Girl with balloon” apareció por primera vez bajo el puente de Waterloo en Londres en 2002 y en 2018 retomó la atención del varios periódicos cuando una copia enmarcada se autodestruyó parcialmente, mediante una trituradora oculta en el marco, después haber sido comprada por 1.1 millones de libras (1.5 millones de dólares, al cambio de hoy) en Sotheby’s.

La obra parcialmente hecha trizas, “Love is in the bin”, se vendió en octubre de 2021 por 18.58 millones de libras (25.3 millones de dólares).

La versión de Williams, de 2006, está pintada sobre metal y es la primera de este tipo que se ofrece en una subasta, con un precio calculado de entre 2 y 3 millones de libras (2.7 a 4 millones de dólares).