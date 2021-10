Un ‘Manual de autodefensa’ para afrontar la miseria humana

Es que dibujar, esa acción tan común de representar la realidad, es para ella un mecanismo que contrarresta el sufrimiento. “Dibujar para mí es como algo terapéutico, necesito mi tiempo conmigo para pensar dibujando y es una manera de canalizar las cosas que me pasan, lo que veo o toda la mala uva -el mal genio- que tengo y que contengo”.

Es una creadora constante de ilustraciones, su trabajo se publica en The New Yorker, The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal o El País, pero argumenta que no tiene una rutina, dibuja indistintamente a lo largo del día.

“Depende de los encargos y de las entregas que tenga. Hay temporadas en las que dibujo poco porque no tengo tiempo. Si tengo tiempo me gusta salir a la calle con un cuaderno, sentarme en un sitio y dibujar”, describe.

Nuevamente entre risas dice que ver a la gente da mucho tema para crear sus viñetas, que en este libro abarcan temas como la familia, la maternidad, los amigos, la vida en pareja, los buenos modos, la felicidad, la religión y la libertad.

Algunos de los nombres de los capítulos son: La vida es bella en días alternos, La familia con sangre entra y Sé tu mismo disimuladamente.