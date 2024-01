¿Una maldición en Pompeya? Mujer devuelve piedras robadas porque cree que le trajeron mala suerte

Una mala práctica muy común en el turismo internacional es el querer llevarse “un recuerdito” del lugar visitado, pero no de la tienda de souvenirs, sino objetos mismos que forman parte de esos sitios. Quienes han realizado este tipo de saqueo se han topado con consecuencias más allá de lo legal, y muchos incluso aseguran que se llevaron a casa “ una maldición”.

En la carta, la mujer escribía en inglés: “No sabía nada de la maldición. No sabía que no debería haber tomado las piedras. Al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho. Soy una mujer sana, los médicos dicen que es simplemente ‘mala suerte’. Por favor acepte mis disculpas y estas piezas. Lo siento”.

De acuerdo con el parque no es la primera vez que les devuelven piezas –entre rocas, cerámicas y otros objetos– por visitantes que las sustrajeron de manera ilegal pero que luego se arrepintieron debido a la “mala suerte” que les trajo esa acción.

Muchas de estas personas llegaron a sufrir accidentes, fracturas, enfermedad o malas rachas muy extensas, otras escucharon el rumor de la “maldición” y decidieron devolverlas antes de que algo les terminara pasando.