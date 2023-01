$!Una mexicana en Julliard: La pianista Daniela Liebman interpretará a Ravel con la OFDC

“[Julliard] me encanta porque no me deja estar cómoda, relajarme, no trabajar, siempre estoy inspirada y trabajando duro para sobresalir en lo que más me gusta, que es ser músico” dice la pianista mexicana Daniela Liebman, en entrevista con VANGUARDIA, quien desde hace dos años estudia en la prestigiosa escuela neoyorquina. Originaria de Guadalajara, Jalisco, la joven artista de 20 años se presentará este jueves en Saltillo junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC) en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en punto de las 20:30 horas, donde interpretará el Concierto para Piano y Orquesta de Maurice Ravel –llena de color y algunas “notas de jazz”, expresó la pianista sobre la obra–.

El concierto es la actividad inaugural de la temporada 2023 “Aire” de la OFDC, que dieron a conocer este martes en rueda de prensa, donde destacaron la presencia de la tapatía, quien ha destacado en el panorama musical de México desde los 9 años, cuando debutó con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. “Todos los días me levanto y hay como cinco conciertos en la ciudad, y luego otros cinco conciertos en el conservatorio”, agregó la intérprete al respecto de su experiencia en Nueva York, “hay tanto que escuchar, tanto que aprender, y creo que lo que más me gusta es que hay una energía de querer constantemente hacer algo más importante y más allá de lo que es aceptado como correcto. Es una idea de ser innovador en la música clásica, que es algo que suele ser como muy tradicional. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres aprender fotografía, dibujo o escultura? La UAdeC abre sus talleres y diplomados

Liebman viene de una familia de músicos, su padre es violinista y su abuela pianista. Ella recibió su primer teclado a los 5 años y para los 7 ya estaba participando en su primera competencia, en Monterrey. Un año después ganó el primer lugar de la competencia Noche en Madrid, en España. “También entré a mi primera competencia en los Estados Unidos a los 9 y empezó a escalar todo [...] A los 11 tuve la oportunidad de tocar en Carnegie Hall, el Concierto no. 2 de Shostakovich y justo después de eso toqué en Bellas Artes por primera vez y luego di un recital en el Festival Cervantino”, agregó.

A esa edad su familia se mudó a los Estados Unidos para que continuara sus estudios en Texas, donde estuvo 7 años hasta que Julliard le abrió las puertas y ahora radica en Nueva York. Su estadía en el vecino del norte también le permitió conocer a su manager a los 12 años, agencia con la que ha sido posible que su carrera salga de las fronteras de México, donde, recalca, siempre ha tenido apoyo “Creo que lo que ahorita estoy tratando de encontrar... lo más difícil, y lo que más felicidad me ha traído, es encontrar lo que la música contribuye a mi vida, personalmente. Se oye muy general, pero creo que cada persona tiene algo muy diferente [...] A mí me ha pasado que he perdido mi razón para tocar música y lo que quiero expresar cada vez que quiero tocar el piano y el mensaje que me importa que salga de la música. Ahorita me estoy enfocando en redescubrir eso, que mis interpretaciones no sean solo tocar la mejor nota, lo más rápido y lo más fuerte. Creo que lo más importante es tener una conexión y algo que decir, es lo que a mí se me queda grabado cuando escucho a alguien que me inspira”, expresó sobre su aspiraciones en este momento. Los boletos para el concierto ya se puede adquirir a través de la plataforma Newticket. En el mismo también se interpretará la Obertura Festiva de Shostakovich y la Sinfonía no. 2 de Tchaikovsky.