Una visión particular de Saltillo se expone en ‘Ciudad Imaginada’ de Roberto Castañeda en el Cerdo de Babel

“La idea es pensar en cómo imaginamos la ciudad las personas [...] Por ejemplo, una persona que desarrolla toda su vida en el sur de la ciudad a veces no tiene una imagen muy clara de lo que es la ciudad al norte, y viceversa. Realmente Saltillo tiene su origen en el Centro Histórico, pero hay personas que nacieron aquí y tienen años viviendo aquí y nunca han visitado el centro ”, expresó en entrevista con VANGUARDIA.

Cuando viajas por Saltillo, ¿cómo te ubicas? P ara muchos es común decir que el norte esta “para abajo” y el sur “para arriba ”, pero, ¿dónde empieza el norte y dónde el sur? Si te dicen que algo “está por la Lechera” ¿te hace sentido? o incluso ¿hay alguna zona de la ciudad que nunca has visitado?

“En mi interpretación personal tomé la imagen del Hotel La Torre o la torre de La Hibernia, que son hitos, puntos que nos sirven de referencia en la ciudad, pero estos pueden compartidos por muchas personas o solo sirven para ti. En este caso son míos, siempre me han llamado la atención. Pongo diez y está también la torre del Biblioparque Norte, la torre de Tupy, y están acompañados en la exposición de un mapa de ubicación de todos estos hitos”, compartió.

En un mapa muy personal, por ejemplo, divide por áreas generalizadas a la ciudad. No es una representación exacta, es un visión de Saltillo, donde al norte del Centro está la colonia República e inmediatamente la zona “Norte”, así a secas, y el oriente se divide entre “Teresitas”, “Maravillas” y “Mirasierra”, independientemente de cuantas colonias y fraccionamientos existan ahí. Esta es una forma muy común de fragmentar el territorio, pero cada quien tiene la suya y esta es la de Castañeda.

“Hay que entender la ciudad como un organismo, es algo que se refleja y que no atiende a una cuestión formal de la arquitectura, precisa. A veces yo hacía un trazo en estas obras, y al momento de hacer el trazo final no quedaba tal y como era, pero lo dejaba así, porque también quería reflejar eso, no es como lo imaginamos o pensamos, son circunstancias que ocurren”, expresó el artista.