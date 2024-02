Vibra Celtillo Folk junto a la Filarmónica del Desierto en el Museo del Desierto

El público se emocionó entre guitarras, violines y banjos, así como el grueso de la orquesta y su aporte a las canciones de Celtillo Folk como “Freak Circus”, con la que abrieron el evento después de una obertura orquestal.

Otros de los temas que interpretaron durante la noche fueron “Here I Am”, “Trippin Out”, “Take me to my Hell”, “On Death Row”, “Fantasma” y “The Great Northern River”, que pusieron a los presentes a seguir el ritmo con la cabeza, los pies o las palmas.

La OFDC continuará su temporada de conciertos en febrero. Este jueves anunció que el día 22 presentarán el Concierto para Piano, Trompeta y Orquesta de Shostakovich con la pianista Argentina Durán y el trompetista Assaet Méndez en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.