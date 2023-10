Vuelven a cuestionar a ‘Malinche’ el musical de Nacho Cano que busca reivindicar el ‘mestizaje’

¿Malinche fue una traidora? ¿Cortés fue una bendición para la creación de México? ¿Se puede presentar solo ‘lo bueno’ de la conquista sin considerar todas las aristas de la historia? Eso es lo que intenta desde hace un año “Malinche, el musical”, del artista Nacho Cano.

En medio de las conversaciones que surgen por la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre, también volvió a estar sobre la mesa esta producción del creador de “Hoy no me puedo levantar”, que como llegó a declararlo en entrevistas por su estreno en 2022, no ve a buenos ni a malos y que “la historia de México se ha contado premeditadamente mal”.

“Todos en esta historia son buenos. Vamos al alma y a lo bueno de los personajes y queremos salir siendo mejores personas, nosotros y los que lo ven”, aseguró en una presentación a medios ese año.