Ahora, después de una pandemia que también afectó su regreso a los escenarios, el tenor retomó la actividad, resistiendo embates que llevaron incluso a su renuncia a la Ópera de Los Ángeles en octubre de ese año, y la semana pasada estuvo en México c on dos conciertos.

Después del evento en Monterrey, que se llevó a cabo este viernes 19 de agosto, el tenor fue cuestionado por su presunto vínculo con la secta , y aunque no negó que se tratara de su voz , sí se deslindó de la misma, asegurando que desconocía a qué se dedicaban los involucrados.

“Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo... de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, dijo en entrevista para el programa Ventaneando.

A esto añadió que la situación lo tiene particularmente consternado y triste, pues conocía a estas personas desde hace años y ellos se “aprovecharon” de su amistad.

Publicidad

“Me da tristeza. Cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, entonces es así”, señaló.

Con información de El Universal.