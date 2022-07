“Me gusta mucho la idea de platicar con Laura Luz Morales y con Sergio Castillo, que en sus vidas han hecho distintas cosas, pero también han hecho periodismo y han escrito distintos tipos de cosas. Entonces en realidad, una de las cosas que platicamos, es que más que presentar el libro lo que queremos es hablar sobre ese tránsito entre literatura y periodismo y realidad y ficción. Eso es lo que más se me antoja, como tener interruptores para hablar de temas que me obsesionan”, comentó en entrevista con VANGUARDIA.

Su postura como escritor se ve reflejada en una de las discusiones que surgen de esta antología. Más allá de los temas tratados, el hecho de que estire el concepto de “crónica” ha fascinado desde su publicación.

“El libro está escrito desde enfoques más abiertos, pero ‘Acapulco timeless’ está más enfocado en una crónica más tradicional, la de Mazatlán también tiene eso. Pero en realidad el texto que cierra ese círculo no está en el libro. Eso es algo curioso. El texto más tradicionalmente periodístico que he escrito apareció en Gatopardo este año, es un reportaje sobre box”, explicó.

“Yo siempre estoy haciendo géneros híbridos, me interesa el territorio fantasmal. A veces hago un texto como muy en el marco. Porque luego a veces pareciera que no sé, y sí sé cómo se hace, nada más no quiero hacerlo así”, agregó sonriendo.