Asegura Bad Bunny que ‘se retirará’; tomará un descanso para su salud física y mental en 2023

EL MOMENTO

Durante la charla con el medio estadunidense, el ‘Conejo Malo’, recordó que la tragedia pudo ser peor durante el escenario de un concierto en Argentina, en donde pasó la señal de advertencia.

“Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y pensé, ‘Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la energía Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible’ “, relató el cantante.

Tras ese momento decidió salir brevemente del escenario bebió té caliente e hizo ejercicios vocales hasta que recuperó la voz para cerrar el show de casi 3 horas.