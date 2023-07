Asegura Eduardo Verástegui: ‘me han amenazado muchas veces’, tras producir la polémica cinta ‘Sound of Freedom’

En una reciente entrevista, Eduardo Verástegui reveló algunos detalles sobre la película y su lucha incansable por erradicar este flagelo. El actor y productor mexicano compartió que “Sound of Freedom” ha sido duramente criticada por la prensa progresista, quienes han intentado boicotear su difusión. Sin embargo, Verástegui no se deja amedrentar y continúa promoviendo su película con el objetivo de crear conciencia y generar un cambio real en la sociedad.

El personaje principal está basado en Timothy Ballard , un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de EU que fundó una organización contra el tráfico de personas, Operation Underground Railroad (OUR).

“¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, aquí la pregunta es ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa”, precisó el productor.

De acuerdo con lo que reveló el también actor, sacar adelante este último proyecto le ha resultado muy complicado: “nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática”, contó.

“Nos decían que ‘bueno, esto no es para nosotros’, ‘esto no es negocio’, o ‘¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?’, puras negativas”, agregó.

Finalmente, Verástegui señaló que tras el tráfico de niños y las amenazas en su contra existen “grupos poderosos” a los que no les conviene que se trate el tema públicamente. Por lo cual, solicitó a la audiencia apoyar esta nueva producción y “contar al mundo lo que vieron”.

El estreno de “Sound of Freedom” ha generado gran expectativa, y Verástegui no ha dejado de agradecer a los espectadores por su apoyo incondicional. Invita a todos a conocer mas sobre esta historia impactante y a unirse a él en esta lucha por la libertad y la justicia.

La película ya se encuentra disponible para su visualización en distintas plataformas, y se espera que pronto llegue a más países de América Latina.

DE QUÉ TRATA “SOUND OF FREEDOM”

La producción expone una red de abuso sexual de niños en Colombia y está basada en la vida de Timothy Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (CIA) que creó la organización Operation Underground Railroad (OUR) en contra del tráfico de personas.

El trabajo del hombre consistía en atrapar a los consumidores de pornografía infantil en Estados Unidos. Sin embargo, lo que lo motivó a cruzar el continente fue su motivación por descubrir a quiénes producían dicho material.

“Pasé 12 años como agente especial, operador encubierto, para el Departamento de Seguridad Nacional, trabajando en delitos contra niños, tráfico de niños, y fue una especie de evolución. Los primeros años fue en su mayoría solo usuario final, coleccionista, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”, mencionó Ballard al medio The Daily Signal.

“Siempre me preguntaba dónde están los niños (...) Hay una escena en la película que me rompe el corazón donde Jim llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños, y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”, detalló el ex agente.

Por el momento no hay una fecha de estreno fuera de Estados Unidos ni una plataforma de streaming que tenga la película. Sin embargo, se espera que pronto se expanda a otros países.