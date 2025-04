‘No es un personaje’, Edén Muñoz, desde Pa’l Norte sobre interpretar a Gustavo Cerati

En conferencia de prensa desde Tecate Pa’l Norte, el intérprete de regional mexicano Edén Muñoz adelantó que tal como ocurrió en la Ciudad de México, así preparó sorpresas para el público en Monterrey.

“Yo lo que quiero con mi música es justamente romper este estereotipo que no es un personaje (...) Me gusta hacer este tipo de homenajes con música que crecí, en el caso del maestro Gustavo, que todos los años es el top número uno. Soda y Caifanes son los que movieron muchas piececitas en mi corazón para hacer música digamos extravagante, para buscar esa, ya sabe, eso diferente, ellos son los que me dan esa parte del estilo y es por eso que los homenajeamos”, expresó.

Agregó que lo mismo le ha ocurrido a los 27 músicos que le acompañan y se ha mantenido en ese estilo a pesar de que un sector del público ha reaccionado con hate.