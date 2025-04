Las sirenas de ‘Cantinflas’: reviven misterio en TikTok y su nieto revela más información

Sobre el icónico actor y comediante mexicano Mario Moreno, ‘Cantinflas’, se han creado cientos de misterios; sin embargo, uno ha tomado relevancia y es sobre su mansión en Acapulco, Guerrero, que aunque ya se sabía, tomó relevancia en TikTok.

A mano del influencer Carlos Name, la leyenda comenzó a circular en redes sociales, al afirmar que cuenta con pruebas que demuestran que el actor tenía sirenas reales en una de las albercas en su propiedad, debido a su particular fascinación por las criaturas, siendo el principal motivo por el cual desembocaba en el mar. Además, Name compartió supuestos testimonios de vecinos que respaldan la versión.

