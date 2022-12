‘Avatar: El Camino del Agua’ quiere conquistar taquillas y fanáticos; ¡Regresa la épica aventura en Pandora!

TECNOLOGÍA PARA CONTARLO

En definitiva, el elemento principal y uno de los protagonistas principales de la historia será el agua, escenario principal en donde se desarrolla la historia, poniendo al equipo de producción y a sus actores a sacar su talento en el agua.

Cameron y su equipo dedicaron años de trabajo a ‘Avatar: The Way of Water’ para que la secuela filmara la captura de movimiento bajo el agua, y el elenco hizo la misma preparación para contener la respiración y hacer que estas escenas fueran posibles. Por lo tanto, esta magnífica acción submarina ha sido el principal impulsor de la campaña de marketing de Avatar 2.

Dado que algunas de las escenas de la secuela de Avatar tienen lugar en los océanos de Pandora, Cameron y su equipo desarrollaron una nueva tecnología para filmar capturas de movimiento bajo el agua, lo que provocó varios retrasos en la producción mientras trabajaban para lograr esta hazaña sin precedentes.