James Cameron da positivo a COVID-19, no podrá asistir al estreno de ‘Avatar: The Way of Water’

Según dio a conocer Variety, el director de “Avatar” (2009), la película más taquillera de todos los tiempos, es asintomático y se está bien de salud, por lo que va a continuar de forma virtual la promoción de “Avatar: The Way of Water”.

La premier se realizó en el centro comercial Hollywood and Highland ayer lunes por la noche y estuvo presente el reparto de la película entre ellos Zoe Saldaña, Kate Winslet, Edie Falco, Sam Worthington, Jemaine Clement y Sigourney Weaver.

La semana anterior, Cameron tuvo la oportunidad de presentar su filme en Londres y ahora las salas cinematográficas de todo el mundo están a la espera del estreno mundial de “Avatar: The Way of Water” que será el próximo 16 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: “Avatar: The Way of Water” de James Cameron, deslumbrante y fascinante

Esta segunda parte de la saga ocurre una década después de los acontecimientos sucedidos en la primera película y narra la historia de la familia Sully, quienes tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para permanecer unidos.

“Avatar: The Way of Water”, recupera tanto a los personajes como los escenarios de la la primera parte; Jake Sully y Neytiri, héroes de la película de 2009, y de nuevo, Sam Worthington y Zoe Saldana protagonizan la cinta.