Avril Lavigne cancela su compromiso; se va con el ex de Kylie Jenner

Avril Lavigne & Tyga hug outside Los Angeles restaurant, artists leave dinner in same vehicle 👀 pic.twitter.com/UvVa2kkJay

“”Habían tratado de hacer que las cosas funcionaran, yendo y viniendo durante los últimos meses, pero simplemente no estaba bien. No sólo pisaron el freno para casarse, ya no están juntos como pareja”, publicó el sitio TMZ, aunque sus fuentes no explicaron los motivos exactos de la separación.

Avril y Mod Sun se comprometieron en marzo del 2022 durante un viaje que realizaron a París, y fueron vistos, por última vez, juntos hace un par de semanas, en un evento de los premios Grammy.

Con información de El Universal