Azota huracán Otis hasta a famosos: Laura Bozzo, El Costeño, Leticia Calderón y más se quedan sin su casa de descanso

La devastación, tragedia y malos momentos que está pasando Acapulco quedarán en memoria de sus habitantes, turistas y de México. La falta de alimento, de acceso a la ciudad y de manera de comunicarse ha puesto más difícil la manera de recibir ayuda. Y no sólo ciudadanos comunes perdieron su patrimonio, lo mismo pasó con algunos famosos quienes se vieron afectados en sus casas de descanso.

Sin duda, a Lety lo que más le preocupa es la gente q ue trabajaba ahí, al igual que la gente que trabaja y vive del turismo, pues considera que la recuperación de Acapulco no será fácil ni inmediata

Este año no podrá ser así, su hijo Luciano está muy triste porque no pensó que “fuera para tanto”, pero lo cierto es que “no quedó nada”, pues la protagonista de “Esmeralda” relató que el administrador del edificio les ha estado mandando fotos de cómo q uedó el lugar y es un hecho de que “se perdió todo”.

Aunque la actriz está consciente que ella “está en la gloria” por tener en la Ciudad de México hogar donde vivir, contrario a lo que mucha gente en Acapulco, no deja de dolerle la pérdida de su propiedad en el puerto, donde ella y su familia pasaban Navidad.

Afortunadamente, Zaba no se encontraba en la propiedad en ese momento, ya que viajó a Monterrey el día anterior. “Ha sido un día muy largo para todos los que tenemos amigos en Acapulco, siguen incomunicados . La imagen que compartí por la mañana corresponde a los departamentos de mi torre. Prácticamente están todos destruidos”, comentó Érika en otra historia de Instagram.

‘EL COSTEÑO’

El comediante originario de Acapulco, Javier Carranza, conocido artísticamente como “El Costeño”, detalló en una reciente entrevista la experiencia de sus familiares durante el paso del huracán “Otis” y los daños sufridos en sus propiedades en el estado.

Fue en “De primera mano” donde el humorista contó que su restaurante “Siete Leguas”, ubicado en Blvd. de las Naciones s/n, Playa Diamante, La Poza, quedó completamente destruido, al igual que las casas de su madre y otros seres queridos, lo que los llevó a verse involucrados en los saqueos a supermercados para poder conseguir alimentos.

Visiblemente consternado, Carranza compartió: “Acabo de colgar con uno de mis cuñados para que me dijeran cómo están. Por fin me pude comunicar con la familia y me dicen que la casa de mi mamá está devastada, al igual que las casas de dos de mis hermanos; solamente una casa de uno de mis hermanos tuvo daños menores”.