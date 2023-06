‘Bebía las 24 horas del día’... El día que Ricardo Rocha rescató a José José del alcoholismo (video)

Ricardo mencionó que José José fue el cantante más destacado de su generación y que tuvo la oportunidad de escucharlo por primera vez en ‘El Patio’: “Pepe hizo época, era un lugar de grandes estrellas, pero cuando se presentaba José José era algo insólito, no había modo, te podías sentar pero ya no levantar”.

Ricardo Rocha confesó que contribuyó al rescate de José José para rehabilitarse y que éste dejara el alcohol: “Le dimos una buena sacudida Tina Galindo, Darío de León y yo, no quiero platicar todos los detalles por mi la memoria de Pepe, pero el gran mérito fue de él, si no hubiera tenido la determinación no lo hubiera hecho. El último trago de José se lo echó conmigo”.

“Estuvo en una clínica, el tratamiento era de 40 días, había reglas muy claras y no le podíamos hablar. Ya cuando le pudimos hablar y me lo pasaron, me dijo: ‘¿cómo quieres que esté, hijo de la tal por cual si por tu culpa me tienen lavando escusados’, era parte también del tratamiento. Yo me botaba de la risa. Y me decía: ‘no seas cínico, por tu culpa estoy en todo esto’. Pero me decía: ‘ahí voy, ahora sí siento que si salgo’”

“En mi casa, lo invité a cenar, pusimos jarras de jamaica y él dijo que la prueba de que estaba ya bien es que podíamos tomarnos lo que quisiéramos. Decía ‘ya estoy bien, tómense sus whiskys, sus vinos, yo ya estoy bien. Fue cuando me convencí de que había librado y ganado esa batalla tan importante. Una gran lección de vida que nos dio a todos”.

Su amistad desde 1980

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por millones como José José enfrentó a lo largo de su vida una gama de situaciones sentimentales y polémicas personales que lo llevaron a estar siempre bajo los reflectores mediáticos, entre ellos sus problemas de alcoholismo y su lucha contra las adicciones, los cuales lo llevaron en algunas ocasiones a internarse para superarlos.